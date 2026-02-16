Anche Candelo aderisce alla Notte dei Racconti

La Biblioteca Civica Livio Pozzo di Candelo ha risposto all’invito di Reggio Emilia e partecipa per la prima volta a “La Notte dei Racconti” venerdì 20 febbraio dalle 16.30 alle 18 nell’ambito delle varie iniziative del Sistema Bibliotecario Biellese. Le letture e le storie saranno rivolte a bambini da 0 a 6 anni. Su prenotazione tramite contatti Biblioteca: numero WhatsApp: 015/2535146, e-mail: biblioteca@comunedicandelo.it, oppure Comune di Candelo: e-mail: comunicazione@comunedicandelo.it

Da Reggio Emilia un invito all’Italia, all’Europa, al Mondo, per riscoprire il valore e la magia del racconto, in un moltiplicarsi di voci che come stelle accenderanno “La Notte dei Racconti”. In quest’edizione speciale per celebrare i vent’anni di Reggionarra, il tema de “La Notte dei Racconti” è: Venti di storie.

Anche a Candelo ci si farà guidare dal soffio del vento. Venti che sbuffano, sospirano, accarezzano, ululano, uniscono. Dal mito alla fiaba le storie si fanno attraversare dal vento che capovolge, scompiglia, apre sentieri inaspettati. C'è bisogno di ritrovarci, spegnere gli schermi di computer, televisori, telefonini per ascoltare il respiro delle storie, trovare la rotta che ci rende umani e ci fa tornare dentro un noi più grande.

Il colore guida sarà l’azzurro con il blu del cielo e del mare dove i venti di storie amano farsi trovare. L'invito ai bambini che lo desiderano ad indossare qualcosa di blu e di azzurro: sciarpa, berretto, camicia, guanti... Un solo particolare può bastare.