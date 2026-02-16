Due giovani credono nel territorio, a Pralungo apre “Il Botteghino”

Sarà inaugurato alle 15 di sabato 21 febbraio “Il Botteghino”, una nuova attività commerciale che nasce con l’obiettivo di restituire alla comunità di Pralungo servizi che mancavano da qualche anno, dopo la chiusura della storica tabaccheria.

Dietro al progetto ci sono due giovani entusiasti, Alessia e Luca, che hanno scelto di investire in controtendenza, aprendo un negozio in un piccolo comune e scommettendo sulla vitalità e sulla forza delle comunità locali. Una scelta coraggiosa che punta non solo a offrire prodotti, ma anche a ricreare un punto di riferimento per i cittadini.

“Il Botteghino ad Pralung” proporrà diversi servizi: rivendita di giornali – che torneranno così disponibili in paese (fra un mesetto), anche con servizio a domicilio – cartoleria, rilegatura libri, oggettistica per piccoli regali, prodotti per la casa e articoli di ferramenta, rispondendo a un’esigenza molto sentita dalla popolazione.

A Pralungo si avvertiva da tempo la necessità di poter contare su questi servizi senza doversi spostare nei centri vicini. Il nuovo negozio, situato in via Gramsci, in prossimità della piazza, si candida a diventare uno spazio accogliente e funzionale, pensato per le esigenze quotidiane dei residenti.