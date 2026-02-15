 / SPORT

SPORT | 15 febbraio 2026, 12:50

Tennistavolo, weekend in chiaroscuro per le squadre Splendor

In foto la capolista di D2 Immobiliare Bugella

Turno in chiaroscuro per le formazioni Splendor nei campionati regionali di tennistavolo. Spiccano comunque le vittorie di Gentile Impianti in D1 e di Immobiliare Bugella in D2  che con queste vittorie mantengono rispettivamente il secondo e il primo posto dei gironi. Gentile Impianti si impone in trasferta alla Sisport B a Settimo Torinese, per 4 a 2 con due successi del brillante Tommaso Zoppello e uno a testa per Riccardo Motta e Riccardo Pegoraro.

Immobiliare Bugella si impone a   Villadossola per 5 a 1 sul TTOssola Gozzano  2000 con due successi a testa per l'imbattuto Michele Capodiferro e Francesco Bidese, mentre l'altro punto è appannaggio del finalista under  21 del Grand Prix di Cossato Andrea Saitta. Sempre a Villadossola sono arrivate due sconfitte per Unipol di Bocchio in C2 e Siviero/Scarpa in C2. Unipol di Bocchio, purtroppo senza gli indisponibili Gabriele Pronestì e Daniele Cesario, soccombono per 5 a 3 agli ossolani. Di Erick Marangone  (2)e Matteo Bianchetto (1) i punti dei ragazzi capitanati da Matteo Bianchetto. Lotta ma deve cedere ai forti avversari l'esordiente in C2  Alessandro Saitta.

Completa la trasferta in valle ossolana la sconfitta di Siviero/Scarpa nel girone A di D2 per 4 a 2. I ragazzi dello Splendor lottano contro gli avversari, sulla carta una compagine forte e quadrata, ma alla fine devono soccombere, nonostante degli ottimi incontri, con una vittoria a testa per Roberto Milani e Pietro Ferraris. La giornata delle trasferte si conclude con la resa di MB LINE a Biella nel derby contro la Reale Mutua per 4 a 2. Di Mattia Zoppello e Lorenzo Caschili i punti per i cossatesi, che, dopo un brillante avvio di campionato faticano a trovare la giusta condizione in questo girone di ritorno in un girone comunque molto equilibrato.

c. s. Splendor g. c.

