Tennistavolo, weekend in chiaroscuro per le squadre Splendor

Turno in chiaroscuro per le formazioni Splendor nei campionati regionali di tennistavolo. Spiccano comunque le vittorie di Gentile Impianti in D1 e di Immobiliare Bugella in D2 che con queste vittorie mantengono rispettivamente il secondo e il primo posto dei gironi. Gentile Impianti si impone in trasferta alla Sisport B a Settimo Torinese, per 4 a 2 con due successi del brillante Tommaso Zoppello e uno a testa per Riccardo Motta e Riccardo Pegoraro.

Immobiliare Bugella si impone a Villadossola per 5 a 1 sul TTOssola Gozzano 2000 con due successi a testa per l'imbattuto Michele Capodiferro e Francesco Bidese, mentre l'altro punto è appannaggio del finalista under 21 del Grand Prix di Cossato Andrea Saitta. Sempre a Villadossola sono arrivate due sconfitte per Unipol di Bocchio in C2 e Siviero/Scarpa in C2. Unipol di Bocchio, purtroppo senza gli indisponibili Gabriele Pronestì e Daniele Cesario, soccombono per 5 a 3 agli ossolani. Di Erick Marangone (2)e Matteo Bianchetto (1) i punti dei ragazzi capitanati da Matteo Bianchetto. Lotta ma deve cedere ai forti avversari l'esordiente in C2 Alessandro Saitta.

Completa la trasferta in valle ossolana la sconfitta di Siviero/Scarpa nel girone A di D2 per 4 a 2. I ragazzi dello Splendor lottano contro gli avversari, sulla carta una compagine forte e quadrata, ma alla fine devono soccombere, nonostante degli ottimi incontri, con una vittoria a testa per Roberto Milani e Pietro Ferraris. La giornata delle trasferte si conclude con la resa di MB LINE a Biella nel derby contro la Reale Mutua per 4 a 2. Di Mattia Zoppello e Lorenzo Caschili i punti per i cossatesi, che, dopo un brillante avvio di campionato faticano a trovare la giusta condizione in questo girone di ritorno in un girone comunque molto equilibrato.