UIB, Barberis Canonico al Rotary Valle Mosso: ““Imprese e territorio, un’unica direzione per il futuro del Biellese"

Durante la riunione conviviale del Rotary Vallemosso, nei giorni scorsi, il presidente dell'Unione Industriale Biellese, Paolo Barberis Canonico, è stato invitato dal presidente Enrico Salino a raccontare il ruolo, le linee e le attività dell'Associazione. Il presidente ha presentato una visione chiara e articolata sul ruolo dell’impresa e dell’associazione all’interno del territorio: un intervento ricco di prospettive, che ha ribadito come la crescita del Biellese passi inevitabilmente attraverso un forte legame tra sviluppo industriale, qualità della vita e capacità di innovazione.

Fondata nel 1864, l’Unione Industriale Biellese è una delle prime associazioni datoriali italiane, oggi punto di riferimento per oltre 400 aziende, non solo tessili. La sua missione – ha ricordato Barberis Canonico – non si limita alla rappresentanza, ma si estende alla consulenza, alla formazione e al sostegno concreto per affrontare le sfide quotidiane delle imprese. E' un impegno che si riflette sull’intero territorio.

L’impresa come motore della comunità

Barberis Canonico ha evidenziato come la forza del Biellese risieda nella sua innata capacità di generare imprenditori. Un tratto distintivo che crea un legame solido fra imprese e comunità, rafforzato dal fatto che molti imprenditori vivono nei luoghi in cui operano. Da qui nasce un approccio che riconosce all’impresa anche un ruolo sociale e culturale.

Le sei priorità per il futuro

Il presidente UIB ha ricordato le sei direttrici fondamentali su cui l'Uib concentra il suo impegno, indicate all'inizio del suo mandato: attrattività del territorio e delle imprese, in particolare dei giovani e dei talenti, investendo in servizi, qualità della vita e infrastrutture; la trasformazione sostenibile del tessile, con progetti innovativi come il Recycling Hub e il nuovo laboratorio Re-LAB, simboli dell’impegno verso l’economia circolare; competenze, per puntare anche su formazione continua attraverso realtà come Città Studi e ITS TAM; l'ecletticità imprenditoriale, per aprirsi anche a nuovi settori, come turismo ed enogastronomia, anche tramite collaborazioni con Réseau Entreprendre Piemonte; l'apertura e il confronto per creare reti, scambiare visioni, promuovere iniziative come il Club Oltre; il Capitale umano, per affrontare la sfida demografica formando nuove competenze e valorizzando i flussi migratori.

Progetti per il territorio

Il presidente Uib ha poi ricordato i principali progetti in cui UIB è attivamente coinvolta: dal rilancio di Città Studi e dell’ITS TAM alla rete innovativa MagnoLab, fino alle iniziative di valorizzazione culturale come Biella Città Creativa UNESCO e Fondazione BIellezza o iniziative di turismo industriale come il Giro d'Impresa, l'apertura straordinaria al pubblico di aziende, musei e archivi aziendali. Un ruolo centrale lo ricopre anche il MULAB, nuovo Museo-Laboratorio del Tessile Biellese, nato dalla collaborazione tra istituzioni e fondazioni locali, simbolo di una visione comune orientata alla cultura e all’attrattività.

Uno sguardo al domani

Il presidente UIB ha concluso sottolineando l’importanza di una strategia condivisa: “Il Biellese ha una storia imprenditoriale straordinaria: ora è il momento di scrivere il prossimo capitolo, insieme”. Un messaggio che riassume perfettamente la direzione intrapresa: imprese forti, territorio attrattivo e una comunità che cresce unita.