A Biella l'8° edizione di Karneval Run e School: le emozioni della giornata FOTO

Michele Fontana scrive per la seconda volta il suo nome nell'albo d'oro (la prima nel 2023) della Karneval Run aggiudicandosi l'8ª edizione, organizzata sabato pomeriggio da Gac Pettinengo in collaborazione con il Centro Commerciale I Giardini di Biella. Un'edizione graziata dalla pioggia, ma con il maltempo della mattinata che ha tenuto lontano un po' di runner (91 i partenti, una trentina in meno dell'anno scorso) e soprattutto i partecipanti alla corsa non competitiva e alla passeggiata ludico motoria (complessivamente altri 272 iscritti).

Fontana, lecchese da tempo residente a Occhieppo Inferiore e portacolori della formazione toscana del Parco Alpi Apuane, da metà gara in poi ha imposto un passo insostenibile chiudendo i circa 4,7 chilometri di percorso in 12'36" alla media di 2'41" al km. Alle sue spalle l'ultimo a cedere è stato un altro biellese, Diego Poletto (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) che ha terminato in 12'56". Sul terzo gradino del podio Edoardo Mazzucco dell'Atletica Santhià, che ha fermato il cronometro a 13'16".

A seguire nella top 10: 4° Diego Arseniato (Biocorrendo Avis, 14'02"), 5° Edoardo Russo (UGB Biella, 14'09"), 6° Claudio Cabodi (Atl. Cafasse, 14'15"), 7° Dario Dosio (Sport Running Team, 14'19"), 8° Manuel Cataudella (Atl. Valsesia), 14'20"), 9° Andrea Toso (Atl. Santhià, 14'35"), 10° Thomas Gomes (FuturAtletica Piemonte, 14'46").

Tra le donne è stata a lungo sfida a tre. Nel corso del secondo dei tre giri previsti nel centro storico di Biella ha allungato Gaia Gagliardi dell'Atletica Saluzzo, arrivata poi in solita. L'atleta, prima vittoria a Biella, ha fermato il cronometro a 14'28", una prestazione eccellente con un passo a 3'05" al chilometro. Sul podio con lei Annamaria Gozzano (Pro Patria Milano, 14'54") e Laura Segor (Runcard, 15'02").

Nella top 10: 4ª Silvia Signini (Bracco Atletica, 15'41"), 5ª Miriam Di Vincenzo (Atl. Cafasse, 16'28"), 6ª Matilde Cremonte (Atl. Vigevano, 16'36"), 7ª Elisa Gambino (Runcard, 16'37"), 8ª Maria Olivia La Rosa (Team Under 2.5, 17'44"), 9ª Giuseppina Valentina Sobani (Pietro Micca Biella Running, 17'45"), 10ª Elisabetta Mo (Atletica Valsesia, 18'25").

Tra le scuole presenti per la Karneval Run successo per la Primaria Ada Negri di Biella Piazzo con ben 165 iscritti, seguita dall'Istituto Comprensivo di Sandigliano con 57. A loro sono andati due assegni rispettivamente di 500 e 300 euro.

Presenti alle premiazioni: Naglha Benati, direttrice del Centro Commerciale "I Giardini" di Biella, main sponsor dell'evento; il Gipin e la Catlin-a, maschere della città di Biella; Cleliuccia Zola, presidente del comitato regionale Piemonte della Fidal. Altri partner dell'evento sono stati Laretana, Menabrea, Sergent Major, Patti, Botalla, il corpo volontari AIB Biella e l'amministazione comunale di Biella.