Bocce, bella prova di Gaglianico: ora sarà alla Final Four

Nel campionato di Serie A, il Crc Gaglianico Botalla Formaggi , sabato a Treviso, ha sconfitto la Marenese 18-6, consolidando il quarto posto in classifica, che vale la qualificazione alla Final Four. Finali che non si disputeranno più ad Albenga come inizialmente previsto ma ad Aosta il 2 e 3 maggio.

Contro la Marenese il duo tecnico Piero Amerio e Enzo Granaglia ha cambiato le posizioni in campo, spostando Luca Negro a fare coppia con Cibrario, Davide Sari è stato impiegato a fare il combianto, Davide Manolino e Davide Ponzo con Denis Pautassi in terna. Ne è derivato un pareggio nel primo turno di gioco, 4-4, con i successi in terna 8-3 e in coppia 6-5, prese invece le prove di combinato 20-25 e dell'individuale con Simone Ariaudo 6-10. Ma il successo il Crc Gaglianico lo ha costruito nella fase centrale, vincendo tutte le quattro prove.

Nella velocità, in staffetta con l'ex di turno Stefano Pegoraro (28 su 31 il suo risultato personale) e la novità di Davide Sari (24 su 28) che hanno totalizzato 52 su 59, mentre i veneti non si sono visti con un misero 32 su 49. Pegoraro si è poi distinto in velocità nel tiro progressivo superando Soligon per 45/50-44/46. Bottino pieno anche nei tiri di precisione con Negro 26-21 e Manolino 23-15. Il successo pieno si è poi concretizzato nel terzo ed ultimo turno di gioco con i pareggi delle coppie: Sari,Ponzo 8-8 e Manolino-Ariaudo 5-5. Mentre negli individuali, Negro ha vinto 6-4, Pautassi perso 7-11.

Ecco tutti i risultati della giornata: Quadrifoglio Udine-Chiavarese Genova 11-13, Auxilium Saluzzo Cuneo- Brb Ivrea 8-16, Marenese Treviso-Crc Gaglianico 8-16, La Perosina Torino-Mondovì Cuneo 19-5, Nus Aosta-Noventa Venezia 14-10.

La classifica: Brb Ivrea 41 punti, La Perosina Boulenciel 39, Chiavarese 31, Crc Gaglianico 25, Mondovì 20, Noventa 19, Marenese 13, Quadrifoglio 11, Auxilium 10, Nus 7.