Cossato, chiude lo stadio Abate: al via lavori di ristrutturazione e manutenzione

Come già anticipato nei mesi scorsi sugli organi di stampa locali, lo stadio comunale Ezio Abate di Cossato chiuderà per una serie di opere strutturali non più rinviabili.

Lo annuncia il sindaco Enrico Moggio: “Saranno avviate le dovute procedure per effettuare alcune verifiche dell'intero impianto così da comprendere quale intervento specifico andrà adottato. Specialmente nella zona adibita alle tribune. Un lavoro di riqualificazione e manutenzione straordinaria per meglio adeguarsi alle normative vigenti”.

La spesa complessiva dell'intervento sarà di poco superiore al milione e mezzo, coperto interamente dal Comune. Con la posa dei cantieri allo stadio Abate, la squadra di calcio locale, il Città di Cossato, disputerà verosimilmente il prossimo campionato di Eccellenza nella città di Biella.