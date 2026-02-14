Il Biellese in ebike: biella e Rive Rosse, "parco giochi" dei bikers FOTO

Classico giro alle Rive Rosse, vero e proprio “parco giochi” dei bikers biellesi (e non solo).

Partenza dal Belgiardino in direzione Madonna degli Angeli, quindi in sequenza: Pineta, Supervulcano e Pignola. Successivamente risalita fino a imboccare il single track... di cui dobbiamo ancora scoprire il nome, che conduce al Rifugio La Sella.

Da qui il percorso è proseguito su M33, Madonna del Sabbione e M41. All’appello sarebbe mancato anche un “41 bis”, ma sarà per la prossima volta.

Prima uscita alle Rive Rosse per Alberto, che si è divertito molto. La prossima uscita, però, dovremo ricordarci una batteria di scorta per la GoPro.

Il tracciato si è concluso con 37,68 chilometri e 1.233 metri di dislivello positivo, percorsi in 4 ore e 53 minuti.

