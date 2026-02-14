Cerreto Castello: si accorge di avere i ladri in casa in diretta dal telefono

Allarme furto nella giornata di ieri venerdì 13 febbraio a Cerreto Castello. A segnalare l’accaduto è stato il proprietario dell’abitazione che, mentre si trovava all’Ospedale di Biella, ha contattato i Carabinieri dopo aver ricevuto la notifica dell’allarme di casa sul cellulare.

L’uomo avrebbe riferito di aver notato, tramite il sistema collegato al telefono, alcune ombre sospette all’interno dell’abitazione. I militari, giunti sul posto per un controllo, hanno effettivamente riscontrato segni di effrazione: dalla portafinestra che affaccia sulla strada ignoti avevano tentato di introdursi nella camera da letto, riuscendo poi ad entrare. Una volta all’interno, i malviventi avrebbero asportato alcuni oggetti, tra cui un paio di orecchini, un bracciale e una borsa firmata.

Il proprietario si è immediatamente portato sul posto per verificare l’accaduto. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica e quantificare con precisione il danno.