Campionato nazionale Alpini a Bielmonte, Fulcheri: “Abbiamo risvegliato l’orso, Biella non si fermi” FOTO

A Biella sono tornate a sventolare le bandiere in alcuni tratti di via Italia, via Gramsci, via Seminari e in piazza Duomo. A riportare i colori in città è ancora una volta un evento legato agli Alpini a distanza di pochi mesi dall'Adunata nazionale. Nel fine settimana di sabato 7 e domenica 8 febbraio, il territorio biellese sarà infatti protagonista della 59ª edizione del Campionato nazionale A.N.A. di slalom, in programma a Bielmonte.

La manifestazione, organizzata dalla Sezione A.N.A. di Biella, porterà in città e sulle montagne biellesi atleti provenienti da tutta Italia, impegnati in una competizione che unisce sport, tradizione e spirito alpino. Sono attesi tra i 350 e i 400 atleti, accompagnati da oltre un centinaio tra tecnici e addetti ai lavori, che soggiorneranno principalmente a Bielmonte e Piatto, ma anche nel capoluogo.

La presentazione ufficiale dell’evento si è tenuta ieri lunedì 2 febbraio a Palazzo Oropa. "È un onore poter ospitare questa 59ª edizione dei campionati di Sci – ha dichiarato il sindaco di Biella Marzio Olivero –. Offre a Biella la possibilità di farsi conoscere a livello nazionale, e soprattutto, attraverso gli atleti che partecipano, rappresenta un'ottima occasione di avere una vetrina a livello nazionale straordinaria. Quindi è un appuntamento che noi accogliamo con il massimo piacere, sia perché ovviamente è un altro momento di collaborazione stretta con l'associazione Nazionale Alpini, sia perché è un'occasione, un'opportunità nuovamente importante per tutto il territorio”.

Entusiasta anche il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo: "Ringrazio sentitamente tutti i gruppi Alpini del territorio e la sezione del capoluogo, perché continuano a portare eventi di rilievo nazionale, ci stanno abotuando bene. È la dimostrazione che il Biellese è in grado di ospitare grandi manifestazioni. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato e lavoreranno per la riuscita di questo appuntamento".

A sottolineare il valore simbolico della sede scelta per la conferenza stampa è stato il presidente della Sezione A.N.A. di Biella Marco Fulcheri: "Palazzo Oropa rappresenta tutta la città. L’Adunata è ancora viva negli occhi e nel cuore di tutti, ma quest’anno la nostra sezione compie 104 anni e guarda anche al futuro. È il momento di mantenere vivo il ricordo, ma anche di voltare pagina. Abbiamo risvegliato l'orso e non lasciamolo riaddormentare. La città di Biella, la Provincia, il comune di Piatto, Oasi Zegna, si sono messi a disposizione per organizzare al meglio quello che sarà nuovamente un altro fiore all'occhiello non solo della sezione di Biella degli Alpini, ma di tutto il territorio. E un ringraziamento va anche agli sponsor, di quelli che ci hanno creduto e che continuano a crederci, fondamentali per l’organizzazione".

Orgoglio condiviso dal sindaco di Piatto Enzo Giacomini: "Per me questa iniziativa ha un valore particolare, anche perché sono io stesso un Alpino. È un’occasione preziosa per valorizzare il territorio, per dimostrare le nostre qualità e per offrire momenti di sport e di festa a chi verrà a trovarci. Saranno giorni che speriamo restino nel tempo».

A rappresentare Oasi Zegna è intervenuta Valentina Cozzi: "Siamo orgogliosi di ospitare questo evento. I valori della comunità alpina sono molto vicini a quelli di Oasi Zegna: solidarietà, passione per la montagna e senso di appartenenza. Sono valori che conosco bene anche attraverso i racconti di mio padre, Alpino".

Infine, il responsabile sportivo della Sezione A.N.A. di Biella Giancarlo Guerra ha ricordato il lavoro organizzativo: "Ho organizzato diversi eventi in Italia e ho trovato in Oasi Zegna una grande disponibilità. Tutti ci siamo dati da fare e adesso vedremo di organizzare l'evento al meglio. Visto che gli Alpini si sono trovati bene da noi all'Adunata, speriamo che si trovino bene anche in occasione del campionato”.

