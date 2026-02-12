Valdilana, giovane in monopattino ferito in un incidente a Valle Mosso

È stato trasportato al Pronto Soccorso, in codice giallo, il 26enne di origine straniera che, a bordo del suo monopattino, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale con un'auto, condatta da una donna di 58 anni. Il fatto è avvenuto ieri mattina, 11 febbraio, a Valle Mosso, nel comune di Valdilana. Sul posto, oltre ai Carabinieri per gli accertamenti di rito, anche i sanitari del 118 per i primi soccorsi al malcapitato, poi accompagnato in ospedale per le cure del caso.

In serata, invece, a Lessona, un mezzo ha travolto una volpe apparsa all'improvviso in mezzo alla carreggiata. Spaventato ma indenne il conducente di 44 anni.