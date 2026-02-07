Sagliano Micca, al via lavori sul versante della SP100. Blotto: “Opera fondamentale e attesa da anni” (foto dalla pagina Facebook di SiAmo Sagliano)

“Era un intervento di primaria importanza, atteso da molti anni da tutta la popolazione e fondamentale per la salvaguardia di chi percorre ogni giorno questa strada, che attraversa tutto il territorio comunale di Sagliano Micca. Ora, è finalmente realtà”. A parlare il sindaco Alessandro Blotto che annuncia l'inizio dei lavori di taglio piante e arbusti per la messa in sicurezza della SP100.

E aggiunge: “È il primo step di un'opera articolata, che interesserà un tratto esteso della strada e richiederà ancora qualche mese. Ma il segnale è chiaro e concreto: quando c’è volontà, i risultati arrivano”.

Nei mesi scorsi, infatti, sono stati diversi gli incontri, i confronti e i sopralluoghi con le ditte del territorio per adottare la miglior soluzione possibile. “L'impegno di questa amministrazione non è mai venuto meno – sottolinea il primo cittadino – così come la professionalità e la collaborazione dell'azienda per i lavori di abbattimento e messa in sicurezza del versante. Questo è il segno che prendersi cura del territorio significa agire. Avanti così: un passo alla volta ma nella direzione giusta”.