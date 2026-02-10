L’Istituto Comprensivo di Andorno Micca dice NO al bullismo e al cyberbullismo

L’Istituto Comprensivo di Andorno Micca ribadisce con forza il proprio NO al bullismo e al cyberbullismo. Contrastare queste forme di violenza è una priorità educativa che la scuola affronta con impegno, competenza e azioni concrete. Grazie ai fondi messi a disposizione dall’USR Piemonte, l’Istituto ha potuto avviare un importante percorso di formazione rivolto a tutti i docenti, affidato a professionisti di altissimo livello dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Un investimento fondamentale per fornire agli insegnanti strumenti aggiornati, efficaci e condivisi per prevenire e gestire situazioni di disagio, sopraffazione e uso scorretto delle tecnologie. Parallelamente la scuola ha organizzato incontri formativi per gli alunni della scuola primaria e secondaria condotti dall’avvocato Nicoletta Solivo, che ha affrontato in modo chiaro e coinvolgente i temi legati al bullismo e al cyberbullismo, soffermandosi anche sugli aspetti legali, sulle responsabilità e sull’importanza del rispetto reciproco, sia nella vita reale che online. Grande attenzione è stata dedicata anche ai più piccoli: per gli alunni della scuola dell’infanzia sono stati attivati laboratori sulla gentilezza, guidati da Elisa Incoronato, con l’obiettivo di promuovere fin dalla tenera età valori come l’empatia, l’ascolto, il rispetto e la collaborazione.

L’Istituto Comprensivo di Andorno Micca sta facendo tutto il possibile per prevenire, contrastare e abbattere questi fenomeni emergenti, con la convinzione che il bullismo vada riconosciuto e stroncato sul nascere. Il bullismo è qualcosa di profondamente sbagliato: ferisce, isola e lascia segni. Per questo non va mai giustificato né sostenuto, ma affrontato insieme, scuola, famiglie e territorio. Educare al rispetto oggi significa costruire una società migliore domani.