Incendio ad Andorno Micca, concluse le operazioni dei vigili del fuoco FOTO

Aggiornamento delle 8:45

Si sono concluse intorno a mezzanotte le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato ieri sera in un garage di via Galliari, ad Andorno Micca. Per precauzione, a causa del denso fumo sprigionato dalle fiamme, è stato evacuato per la notte l’appartamento situato sopra il garage interessato dal rogo, mentre restano da accertare le cause dell’incendio.

I fatti:

A fuoco un garage, scatta l’allarme ad Andorno Micca

Saranno da accertare le cause dell’incendio scoppiato all’interno di un garage. L’allarme è scattato poco dopo le 19.30 di oggi, 10 febbraio, in via Galliari, nel comune di Andorno Micca.

Sul posto sono giunte molto velocemente diverse squadre dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area interessata dalle fiamme, ora transennata. La situazione è al momento sotto controllo ma molti passanti e residenti si sono radunati preoccupati lungo la via per assistere alle diverse fasi dell’intervento.

Presente anche il sindaco Davide Crovella. Non risulterebbero persone ferite ma sono in corso i dovuti rilievi assieme alle analisi della struttura.