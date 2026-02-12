Valle Cervo nelle foto d'archivio: Oriomosso, fra tradizione, cave e scalpellini

In questa immagine realizzata dallo Studio Rossetti appare Oriomosso, adagiata sul versante orografico sinistro dell’alta Valle Cervo. La storia della frazione di Campiglia Cervo è legata alle cave di sienite della Balma e all’antica tradizione degli scalpellini. Attraverso un intenso fenomeno migratorio tra Ottocento e il secondo dopoguerra, trasformando radicalmente l’economia locale.

Prima di questo sviluppo, la vita era scandita da un’agricoltura di sussistenza e dall’allevamento, praticati in condizioni difficili su terrazzamenti strappati al bosco con pazienza e muretti a secco, molti dei quali sono tuttora visibili. In questo equilibrio fragile tra fatica e ingegno umano si riconosce l’identità più autentica del borgo.

Oggi Oriomosso conserva intatto il fascino di un luogo da scoprire lentamente: un paese che invita a perdersi, ad ascoltare il silenzio, proprio come suggerisce questa immagine sospesa nel tempo.