Ponderano, “Ponderano Merita”: "Persa un’opportunità per finanziare la manutenzione delle scuole"

In un periodo definito di “grande criticità” per la manutenzione degli edifici scolastici, il Comune di Ponderano avrebbe perso un’importante occasione di finanziamento non aderendo al bando regionale “Interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente”, promosso da Regione Piemonte.

A sostenerlo è il gruppo consiliare Ponderano Merita, che in una nota evidenzia come l’amministrazione abbia comunque provveduto ad appaltare alcuni lavori, utilizzando però risorse proprie. “Tra l’altro – viene sottolineato – a oggi niente è ancora stato predisposto”.

Nel comunicato si evidenzia come altri Comuni del Biellese, tra cui Roppolo, Sandigliano e Verrone, abbiano invece colto l’occasione partecipando al bando per cercare fondi regionali destinati ai lavori nelle rispettive scuole.

Secondo il gruppo di minoranza, si tratterebbe di “una grave disattenzione” alla luce delle numerose segnalazioni ricevute da genitori e docenti, che lamentano diversi disagi: bagni in cattive condizioni, locali freddi, mensa non pulita adeguatamente e muri da ritinteggiare.

Il tema delle scuole era già stato affrontato in Consiglio comunale. Durante la seduta di metà dicembre 2025, la minoranza aveva chiesto una maggiore attenzione verso il plesso scolastico, invitando l’amministrazione a riservare un occhio di riguardo alle relative voci del bilancio comunale, anche attraverso la partecipazione ai bandi regionali.

“Riteniamo essenziale aprire un confronto pubblico su questi temi, senza finalità polemiche – conclude il gruppo consiliare – nella convinzione che solo attraverso un dialogo condiviso sarà possibile cogliere le opportunità disponibili e garantire la continuità di un servizio prezioso per la comunità”.