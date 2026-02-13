Carnevale a Gifflenga con il passaggio del gruppo mascherato

Primo atto a Gifflenga del Carnevale 2026. Sarà un appuntamento speciale tra storia, musica e tradizione, inserito nel percorso di avvicinamento ai 1100 anni del paese. Domani, sabato 14 febbraio, alle 10 (in canton Castellazzo) e alle 14 (in canton Chiesa e Bonda), avrà luogo il passaggio del gruppo mascherato per le vie del borgo. L'obiettivo? Portare gioia e allegria. In tale occasione, si raccoglieranno le offerte per il Carnevale (come fagioli secchi, cipolle, vino e salami).
