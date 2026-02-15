Lavori in via Italia a Biella, spostati gli stalli dei bus in viale Matteotti

Da giovedì 18 febbraio al 20 aprile 2026, gli stalli dei bus di viale Matteotti a Biella saranno temporaneamente spostati per consentire i lavori di messa in sicurezza della Roggia del Gorgomoro, i lavori che stanno interessando in questi mesi via Italia. Nel dettaglio, la sospensione della circolazione interesserà il tratto tra via Volpi e via Italia.

Il provvedimento è contenuto in un'ordinanza che stabilisce il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti indicati, eccetto per i bus di linea. Gli interventi riguardano sia il tracciamento dei nuovi stalli sia la gestione della viabilità pedonale e dei percorsi alternativi, con particolare attenzione alla sicurezza dei cittadini e alla corretta segnalazione del cantiere.

Arredi urbani, come fioriere e barriere salvapedoni, saranno spostati temporaneamente e ripristinati a lavori conclusi. L’accesso a passi carrabili, abitazioni e attività commerciali dovrà rimanere sempre libero.

La sospensione della circolazione pedonale, se necessaria, indirizzerà i pedoni sul lato opposto al cantiere tramite attraversamenti sicuri. L’ordinanza prevede inoltre che eventuali emissioni o rumori superiori ai limiti siano valutati secondo la normativa vigente.

Il provvedimento è valido fino al completamento dei lavori e potrà essere revocato dall’Amministrazione Comunale in qualsiasi momento.