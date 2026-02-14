Brusnengo rilancia il suo periodico: nasce “Le tre vigne”

Un periodico bimestrale pensato per raccontare la vita del paese e rafforzare il dialogo all’interno della comunità. È il progetto avviato dal Comune di Brusnengo, che riprende una tradizione già affermata in passato.

“Da tempo c’era la volontà di ripristinare il periodico del paese, uno strumento semplice ma efficace per comunicare con la popolazione – spiega il sindaco Fabrizio Bertolino –. In passato Brusnengo aveva una pubblicazione privata, intitolata La Voce di Brusnengo, che raggiungeva anche i nostri concittadini emigrati all’estero: era un modo per informarli su ciò che accadeva in paese e, al tempo stesso, per mantenere un filo diretto con loro”. Il sindaco ricorda anche una delle figure che avevano contribuito maggiormente al progetto editoriale: la maggioranza degli articoli, infatti, era opera di Nina Talocchino che aggiornava puntualmente i residenti.

Il periodico raccontava la quotidianità della comunità: “Venivano riportati matrimoni, nascite, decessi, interventi sul territorio come nuove strade e altri cambiamenti di pubblico interesse. Era uno strumento di corrispondenza e condivisione, che permetteva anche a chi viveva lontano di sentirsi parte della vita del paese”.

Il nuovo progetto nasce con un’impostazione condivisa. “Abbiamo voluto costruire un’iniziativa a 360 gradi, che unisse la vita civile e amministrativa, quella religiosa e pastorale e la dimensione culturale legata alla scuola. Il nome ‘Le tre vigne’ nasce proprio dall’unione delle tre realtà principali: Comune, Scuola e Parrocchia”.

Elemento centrale dell’iniziativa è il coinvolgimento diretto degli studenti. “L’idea è che siano i ragazzi della scuola i veri protagonisti del periodico. Vogliamo che siano loro a raccogliere le informazioni, a intervistare le persone, a raccontare il paese con il loro sguardo. Possono incontrare titolari di aziende, ma anche anziani che custodiscono un passato importante, perché quel patrimonio di memoria non deve andare perduto”.

Il lavoro si organizza come una vera e propria redazione interna alla scuola. “C’è chi è più portato per la scrittura e chi per la fotografia: l’obiettivo è creare una redazione in classe, valorizzando le inclinazioni di ciascuno – aggiunge Bertolino –. L’iniziativa è stata accolta positivamente dall’istituto scolastico”.

La prima edizione del periodico è già stata pubblicata in occasione della festa di Don Bosco. “Continueremo con cadenza regolare, raccontando ciò che accade nei mesi successivi”, conclude il sindaco.

Per consultare “Le tre vigne”:

https://www.comune.brusnengo.bi.it/Dettaglionews?IDNews=382611