Una tradizione che attraversa il tempo: l’elisir del Dott. Angelo Boglio FOTO

Ci sono prodotti che nascono da una ricetta e altri che nascono da una storia. L’elisir del Dott. Angelo Boglio appartiene senza dubbio a questa seconda categoria: un liquore che racchiude oltre un secolo di passione, conoscenza e amore per le erbe officinali.

Sul finire dell’Ottocento, Angelo Boglio – nonno dell’attuale titolare della farmacia di Quaregna Cerreto – affiancava il padre nella gestione della cascina di famiglia a Trecate, nel novarese. In quegli anni, tra il lavoro nei campi e la vita rurale, coltivava una profonda passione per la botanica e per l’arte della cucina, sperimentando l’utilizzo di erbe e radici dalle proprietà benefiche.

Da queste sperimentazioni nacque un amaro digestivo ottenuto dalla miscelazione di diversi estratti vegetali, selezionati per le loro qualità depurative e digestive. Il liquore originale si presentava con un carattere deciso: intensamente amaro e con una gradazione alcolica importante, fedele espressione del gusto e delle abitudini dell’epoca.

Oggi, a distanza di generazioni, il Dott. Angelo Boglio ha scelto di raccogliere e reinterpretare questa preziosa eredità di famiglia. Forte delle sue competenze professionali e della sensibilità verso i gusti contemporanei, ha studiato una nuova formulazione dell’elisir: più morbida, equilibrata e leggermente meno alcolica, pensata per risultare più piacevole e accessibile senza rinunciare all’efficacia e alle proprietà delle erbe utilizzate.

Il risultato è un liquore che unisce passato e presente, tradizione e attualità. Un elisir che racconta una storia autentica, fatta di conoscenza botanica, cura artigianale e rispetto per le proprie radici, trasformandosi in un’esperienza di gusto capace di parlare anche al palato moderno.

Un sorso di elisir Boglio non è solo un momento di piacere, ma un viaggio nel tempo, dove la memoria di famiglia incontra l’evoluzione del saper fare farmaceutico e liquoristico.

Via Caduti di Nassiryia, 1 - 13854 QUAREGNA CERRETO (BI)ordini@farmaciaboglio.com

+39 015 922241