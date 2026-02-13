Valanga a Cervinia: sono due gli sciatori coinvolti. Critica la situazione piemontese FOTO

Una valanga si è staccata questa mattina nella zona di Plan Maison, a Cervinia, coinvolgendo due sciatori. Secondo quanto riferito dal TGR Piemonte, uno dei due è riuscito ad azionare l’airbag restando in superficie e uscendo illeso; l’altro, un ventinovenne residente in Lombardia, è rimasto semisepolto e, una volta estratto dalla neve, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Parini per accertamenti: le sue condizioni non sembrano gravi.

Alla segnalazione del TGR si aggiungono le testimonianze di alcuni biellesi presenti a Cervinia, che hanno riferito l’avvenuto distacco.

L'episodio rientra in un contesto delicato per la stabilità del manto nevoso: i bollettini, anche negli ultimi giorni, segnalano un rischio marcato diffuso sull'arco alpino piemontese. Nel Nord-Italia in genere, dall'inizio di febbraio, il Centro Nazionale Meteomont dei Carabinieri ha segnalato 12 incidenti da valanga sulle Alpi e 10 vittime, con condizioni spesso comprese tra grado 4 e 3. L'invito, anche per i prossimi giorni è di prestare la massima prudenza e partire con condizioni favorevoli, oltre a un'adeguata dotazione di soccorso, l'arva in particolare.