Salussola, urta la segnaletica e se ne va: veicolo rintracciato dalla Polizia Locale

Sinistro stradale a Salussola. Stando alle prime ricostruzioni, un mezzo avrebbe danneggiato la segnaletica stradale verticale mentre era impegnato in alcune manovre di guida. Per di più, invece di fermarsi, avrebbe proseguito la sua corsa lungo la carreggiata.

A riportare l'accaduto, avvenuto nella giornata di oggi, 12 febbraio, una persona del posto che ha subito richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. In breve tempo, il personale della Polizia Locale ha rintracciato e fermato il veicolo. Il conducente, di origine straniera, è stato verbalizzato dagli agenti. Nei prossimi giorni avranno inizio gli interventi di ripristino dei cartelli.