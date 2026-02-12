 / CRONACA

CRONACA | 12 febbraio 2026, 15:20

Vigliano, mezzo urta una ringhiera e non si ferma

A Cossato ignoti avrebbero danneggiato la protezione di un contatore dell'energia elettrica: in entrambi gli episodi indagano i Carabinieri.

Vigliano, mezzo urta una ringhiera e non si ferma (foto di repertorio)

Amara sorpresa per un residente di Vigliano Biellese. Stando alle prime ricostruzioni, è stata danneggiata una ringhiera esterna di un'abitazione, causato molto probabilmente dall'urto di un'autocarro in transito che avrebbe proseguito la sua marcia. Gli accertamenti sono affidati ai militari dell'Arma. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 11 febbraio. 

Nelle stesse ore, a Cossato, ignoti avrebbero rovinato la protezione di un contatore dell'energia elettrica per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Anche in questo caso, i rilievi sono affidati ai Carabinieri. 

g. c.

