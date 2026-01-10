E' il biellese Enrico Finezzi la vittima della valanga sopra Pila, aveva 52 anni

E' stato identificato dal personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza-Sagf di Entreves, lo scialpinista deceduto oggi, 10 gennaio, dopo essere stato travolto da una valanga sotto Pointe de la Pierre sopra Pila, territorio di Gressan.

Si tratta di Enrico Finezzi, 52 anni, residente a Candelo, nella provincia di Biella. Il corpo senza vita, estratto dalla massa nevosa, è stato portato a quota inferiore per permettere l'imbarco in elicottero. Gli accertamenti sulla dinamica dell'accaduto sono affidate al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Per il recupero sono intervenuti cinque guide del Soccorso Alpino valdostano insieme a tre unità cinofile del Sav, due squadre del Sagf, due dei Vigili del Fuoco e due elicotteri della Protezione Civile, Sierra Alfa 1 e Sierra Alfa 3.