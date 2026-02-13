Stanze a soqquadro e oro rubato dai ladri, amaro rientro per una residente di Cavaglià

Fa rientro a casa e la trova a soqquadro a causa della “visita” dei ladri. A richiedere l'intervento delle forze dell'ordine una residente di Cavaglià: stando alle prime ricostruzioni, ignoti avrebbero forzato una finestra per introdursi all'interno dell'abitazione e rubare alcuni monili in oro e denaro contante. Le indagini sono ora affidate ai militari dell'Arma.