CRONACA | 13 febbraio 2026, 09:40

Pianta sulla strada in piena notte, a Zubiena arrivano i Vigili del Fuoco

Pianta sulla strada in piena notte, a Zubiena arrivano i Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Pianta sulla strada in piena notte, a Zubiena arrivano i Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco a Zubiena per una pianta crollata in mezzo alla strada. L'allarme è scattato intorno all'1.30 di oggi, 13 febbraio, nella zona di casale Montino. Una volta sul posto, la squadra di Biella ha provveduto a rimuovere la pianta dalla sede stradale e rimettere in sicurezza la viabilità.

