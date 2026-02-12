Mongrando, la staccionata della Cerchia nel mirino dei vandali: era stata appena ripristinata

“Con grande rammarico abbiamo scoperto che la staccionata in legno recentemente rifatta lungo il percorso della Cerchia è stata oggetto di atti vandalici”. Lo riporta con amarezza l'amministrazione comunale di Mongrando sui propri canali social.

E aggiunge: “Un intervento realizzato solo pochi mesi fa, con risorse pubbliche e impegno per garantire sicurezza, decoro e valorizzazione del nostro territorio, è stato danneggiato in modo irresponsabile. Questi gesti non colpiscono l’amministrazione, ma l’intera comunità di Mongrando. Ogni riparazione comporta nuovi costi che ricadono su tutti i cittadini. Il rispetto degli spazi pubblici è un dovere civico. Mongrando merita cura, non vandalismo. Confidiamo nel senso di responsabilità di tutti”.