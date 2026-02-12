Vandali a Biella, danni al parco di via Valle d'Aosta. I cittadini: “Periferia abbandonata a sé stessa”

Ancora segnalazioni di vandalismo nel comune di Biella. Come riportato da alcuni cittadini, l'ultimo episodio si sarebbe verificato nella notte tra l'11 e il 12 febbraio nell'area verde adiacente a via Valle d'Aosta.

Qui, sono stati danneggiati e divelti alcuni cartelli e cestini dei rifiuti ben posizionati nel parco. “Sono atti di vandalismo che ricadono sulle spese di tutti – denunciano gli abitanti - Creano malumore e insicurezza tra le persone che vivono in una periferia sempre più abbandonata a sé stessa”.