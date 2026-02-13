Zimone, cade da una scala mentre lavora in casa: operaio finisce in ospedale

Infortunio sul lavoro nel comune di Zimone. L'allarme è scattato nella mattinata di ieri, 12 febbraio: stando alle prime ricostruzioni, affidate alle forze dell'ordine, un operaio di 44 anni, residente nel Torinese, sarebbe precipitato da una scala mentre stava effettuando alcuni lavori all'interno di un'abitazione. A causa della caduta a terra, avvenuta da un'altezza di circa 3 metri, l'uomo si sarebbe rotto una gamba.

In breve tempo, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso in codice giallo. Presenti sul posto anche i Carabinieri, assieme allo Spresal, per gli accertamenti di rito che chiariranno l'esatta dinamica dell'accaduto.