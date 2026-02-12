21enne cerca di superare le casse senza pagare, tentato furto a Biella

Rischia una denuncia l'uomo di origine straniera che, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe tentato di oltrepassare le casse del supermercato con alcuni prodotti senza pagare. Il tentato furto è avvenuto nella giornata di ieri, 11 febbraio, all'Esselunga di Biella. Sembra che il 21enne avesse sottratto merce dal valore totale di circa 80 euro. La stessa è stata poi restituita al legittimo proprietario. Gli accertamenti di rito sono stati affidati ai militari dell'Arma, giunti sul posto per le procedure di identificazione.