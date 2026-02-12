 / CRONACA

CRONACA | 12 febbraio 2026, 15:40

21enne cerca di superare le casse senza pagare, tentato furto a Biella

Accertamenti affidati ai militari dell'Arma.

21enne cerca di superare le casse senza pagare, tentato furto a Biella (foto di repertorio)

21enne cerca di superare le casse senza pagare, tentato furto a Biella (foto di repertorio)

Rischia una denuncia l'uomo di origine straniera che, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe tentato di oltrepassare le casse del supermercato con alcuni prodotti senza pagare. Il tentato furto è avvenuto nella giornata di ieri, 11 febbraio, all'Esselunga di Biella. Sembra che il 21enne avesse sottratto merce dal valore totale di circa 80 euro. La stessa è stata poi restituita al legittimo proprietario. Gli accertamenti di rito sono stati affidati ai militari dell'Arma, giunti sul posto per le procedure di identificazione. 

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore