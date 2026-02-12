21enne cerca di superare le casse senza pagare, tentato furto a Biella

Rischia una denuncia l'uomo di origine straniera che, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe tentato di oltrepassare le casse del supermercato con alcuni prodotti senza pagare. Il tentato furto è avvenuto nella giornata di ieri, 11 febbraio, all'Esselunga di Biella. Sembra che il 21enne avesse sottratto merce dal valore totale di circa 80 euro. La stessa è stata poi restituita al legittimo proprietario. Gli accertamenti di rito sono stati affidati ai militari dell'Arma, giunti sul posto per le procedure di identificazione.
In Breve
giovedì 12 febbraio
mercoledì 11 febbraio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Vandali a Biella, danni al parco di via Valle d'Aosta. I cittadini: “Periferia abbandonata a sé stessa”
E aggiungono: “Episodi come questi creano malumore e insicurezza tra le persone”.