Referendum giustizia, manifesto per il "Sì" stracciato e falsificato, Franceschini FdI: "È un fatto gravissimo"

C’è un limite che non dovrebbe mai essere superato nel confronto politico. Nel Biellese, purtroppo, quel limite è stato oltrepassato.



Dopo anni in cui abbiamo assistito a danneggiamenti, deturpazioni e distruzioni di manifesti elettorali ai nostri danni, oggi siamo arrivati a un livello ancora più inquietante: la falsificazione del messaggio politico. Un manifesto di Fratelli d'Italia per il voto favorevole al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo prossimo, è stato prima stracciato nella parte dedicata al “Sì” e poi coperto con un foglio che invitava a votare “No”. Non è più solo vandalismo: è un tentativo deliberato di manipolare l’informazione e confondere i cittadini.



«Siamo indignati e profondamente preoccupati – dichiara Cristiano Franceschini, segretario provinciale di Fratelli d’Italia – perché qui non si tratta di uno sfregio materiale, ma di un gesto che punta a colpire e oscurare le ragioni del Sì. È un segnale di un clima che si sta facendo sempre più tossico, dove qualcuno pensa di poter sostituire il confronto con l’inganno. Se si arriva a falsificare un appello al voto, significa che si è perso il senso del limite. È un fatto gravissimo».



Fratelli d’Italia respinge con forza ogni forma di intimidazione. Il referendum è uno strumento di partecipazione popolare che merita un dibattito civile. «Chi sceglie la strada della manipolazione dimostra solo debolezza e paura del confronto. Fratelli d’Italia non arretra. Continueremo a portare avanti le ragioni del “Sì” con determinazione, senza farci intimidire da chi pensa di poter alterare le regole del gioco» conclude Franceschini.