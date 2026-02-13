Usato Best Auto: acquista a Biella Alfa Romeo Tonale FOTO e VIDEO

Dopo aver inaugurato con grande partecipazione l'autosalone Best Auto, Andrea Bagatello punta i riflettori su un veicolo della sua selezione: l’Alfa Romeo Tonale.
Eleganza, tecnologia e prestazioni tipiche del marchio italiano racchiuse in un veicolo che sa farsi notare.
Sotto il cofano troviamo un motore 1.600 Turbo Diesel da 130 cavalli, pensato per offrire prestazioni brillanti e consumi contenuti. Il cambio automatico TCT garantisce una guida fluida e confortevole, ideale per affrontare il traffico cittadino senza stress.
La Tonale, però, dà il meglio di sé anche fuori città: in autostrada assicura stabilità e comfort: un'auto versatile e completa, dal carattere sportivo.
Andreo Bagatello vi aspetta a scoprirla di persona presso l'autosalone di via Valle D'Aosta 2 - Biella.
Per maggiori informazioni: Best Auto Srl
Tel. 393 500 3425
E-mail: info@bestautobiella.it