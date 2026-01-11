Dolore a Biella per la morte di Enrico Finezzi, moltissimi i ricordi e i messaggi di vicinanza

La notizia della tragica scomparsa di Enrico Finezzi ha lasciato dietro di sé un grande vuoto nella comunità biellese.

Il 52enne, travolto da una valanga sotto Pointe de la Pierre, sopra Pila, nel territorio di Gressan, era molto conosciuto in tutta la provincia: residente a Candelo, di professione decoratore ma con un B&B in gestione insieme alla madre, era un grande appassionato di montagna e sci. In tantissimi, nelle scorse ore, hanno condiviso sui social ricordi e messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Proseguono, intanto, gli accertamenti che chiariranno i contorni della vicenda: stando a quanto si apprende, sembra che il biellese avesse iniziato la salita con le pelli lungo la pista di scialpinismo nei pressi della seggiovia Grimondet. Era in compagnia di un amico, rimasto illeso. Nell’area erano presenti anche altri due alpinisti: tutti e tre sono stati ascoltati dalla Guardia di Finanza, impegnata nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto.