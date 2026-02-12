TT Biella: brillano a Cossato i ragazzi del vivaio

Nell’ultimo weekend si è svolto il Grand Prix di Tennistavolo giovanile a Cossato, con molte medaglie per i ragazzi del vivaio del TT Biella; inoltre, nei campionati a squadre maschili, il calendario aveva in programma, per il TT Biella, 6 incontri di campionato; la giornata è stata decisamente positiva, con quattro vittorie in B2, C2, D1 e D2 e due pareggi in D2.

Grand Prix

Domenica, a Cossato, con la puntuale ed efficiente organizzazione della società sportiva Splendor, si è disputata la quarta prova del Grand Prix Giovanile Regionale. Centotrentadue atleti/gara, in rappresentanza di 11 società, tra cui i valdostani del Coumba Freide e i liguri del Villaggio Sport di Chiavari, si sono ritrovati in una piacevole giornata di sport e divertimento. All’analoga gara destinata alle società del sud-Piemonte, a Torino, hanno partecipato addirittura 281 atleti/gara, appartenenti a 18 sodalizi sportivi.

A Cossato, anche i giovani del TT Biella sono stati della partita, presenti con una nutrita rappresentanza composta da 17 atleti; la società è stata quindi premiata per il maggior numero di atleti iscritti. I portacolori biellesi erano: nella categoria under 9, Domenico Minadeo e Mattia Posillipo; nella categoria under 11, Alessandro Rizzo, Leonardo Mercuri, Lorenzo Piemontese, Giacomo Riva e Stefano Martiner Testa; nella categoria under 13, Daniele Milanesi, Davide Ronsisvalle, Jacopo Aimaro e Manuel Quaglia; nella categoria under 15, Cristina Fazzari, Viola Librasi e Jacopo Sicilano; nella categoria under 21, Chiara Palma, Gabriele Carisio e Leonardo Villa.

Anche le medaglie conquistate sono state altrettanto numerose: Mattia Posillipo e Domenico Minadeo nell’under 9; Alessandro Rizzo e Giacomo Riva nell’under 11; Alessandro Rizzo, Giacomo Riva e Daniele Milanesi nell’under 13; Cristina Fazzari, Viola Librasi e Jacopo Siciliano nell’under 15; Cristina Fazzari e Viola Librasi nell’under 17; Chiara Palma nell’under 21.

Il prossimo appuntamento con il Grand Prix è fissato per domenica 29 marzo ad Aosta.

