Bocce, in Serie A il Gaglianico sfiderà la Marenese

Nel campionato di Serie A  sabato il Crc Gaglianico Botalla Formaggi  giocherà a Cordignano Treviso, dove  affronterà la Marenese, che, dopo un grande  avvio di campionato, compreso il successo a Biella proprio contro il Crc, si è smarrita, rimediando quattro sconfitte nelle ultime quattro giornate. 

Sugli altri campi si giocano: Quadrifoglio Udine-Chiavrese Genova,  Nus Aosta-Noventa Venezia, La Perosina Torino-Mondovì Cuneo, Auxilium Saluzzo Cuneo-Brb Ivrea.

Questa la classifica parziale: Brb Ivrea 37, La Perosina 35; Chiavarese 28, Gaglianico 21, Mondovì 20, Noventa 18, Marenese 13, Auxilium 10, Quadrifoglio 10, Nus 4. Manca ancora il risultato di Auxilium-Mondovì.

Sante Tregnago

