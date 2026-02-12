Bocce, in Serie A il Gaglianico sfiderà la Marenese

Nel campionato di Serie A sabato il Crc Gaglianico Botalla Formaggi giocherà a Cordignano Treviso, dove affronterà la Marenese, che, dopo un grande avvio di campionato, compreso il successo a Biella proprio contro il Crc, si è smarrita, rimediando quattro sconfitte nelle ultime quattro giornate.
Sugli altri campi si giocano: Quadrifoglio Udine-Chiavrese Genova, Nus Aosta-Noventa Venezia, La Perosina Torino-Mondovì Cuneo, Auxilium Saluzzo Cuneo-Brb Ivrea.
Questa la classifica parziale: Brb Ivrea 37, La Perosina 35; Chiavarese 28, Gaglianico 21, Mondovì 20, Noventa 18, Marenese 13, Auxilium 10, Quadrifoglio 10, Nus 4. Manca ancora il risultato di Auxilium-Mondovì.