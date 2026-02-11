Bocce, le sfide dei gironi al Città di Biella

Mercoledì sera, con inizio alle 21, al "Città di Biella" si gioca la quinta serata del torneo a sedici quadrette CCDD.

Le sfide del girone A saranno tra: Burcina Mosca-Viglianese Pavignano, Piatto Sport Gabasio-Ternenghese Ronchese Ottino, San Secondo Bennese Boccaletti-Ternenghese Ronchese Pellielo, Burcina Rossetti-Valle Elvo Mazza.

La classifica: Burcina Mosca punti 8, Piatto Sport e Viglianese 6, Burcina Rossetti e Valle Elvo 4, San Secondo Bennese e Ternenghese Pellielo 2, Ternenghese Ottino 0.

Nel girone B: Ternenghese Ronchese Miglietti-Burcina Milani, Novara Bocce Siracusa-Torrazzese Giansetti, Bocce Valdengo Crappa-San Secondo Bennese Loro, Valle Elvo Rasi-Cossato Bocce Andreoletti.

La classifica: San Secondo Bennese punti 8, Valle Elvo e Burcina 6, Ternenghese e Cossato Bocce 4, Novara Bocce e Torrazzese 2, Bocce Valdengo 0.