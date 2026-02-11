Ginnastica Artistica Nazionale: Ginnastica Biella e Tigers Academy in Serie B , nella foto Anna De Filippis

Domenica 8 febbraio, una rappresentanza qualificata di Ginnastica Biella era presente a Torino alla prima prova del Campionato Silver Eccellenza LE Avanzato. Anna De Filippis e Agnese Vella, hanno infatti gareggiato sotto le insegne della Società Tigers Academy di Pianezza (To) nell’ambito di una collaborazione che vede le due società impegnate nell’affrontare a breve l’avventura della Serie B Nazionale di Ginnastica Artistica.

Questa unione, che intende sfruttare le possibilità tecniche ed economiche delle due realtà piemontesi, parte sotto i migliori auspici, con un ottimo risultato. La squadra è scesa in pedana per verificare il lavoro svolto fino ad ora, aggiudicandosi il gradino più alto del podio, mettendo in luce capacità individuali e di squadra.

Il programma, che prevede assidui allenamenti congiunti, ha lo scopo formativo, di affinare le possibilità di atlete e tecnici mettendo a disposizione esperienza tecnica e attrezzature per ben figurare (unica squadra della regione Piemonte) nella competizione Nazionale.

Appuntamento al 27 febbraio quindi, per la prima prova della Serie B.



