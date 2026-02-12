Gaglianico, concerto "Chet is back” omaggio a Chet Baker

Venerdì 13 febbraio alle ore 21 presso l'Auditorium Comunale di Gaglianico una serata di grande musica con il Progetto “Chet is Back” del maestro Felice Reggio.
Si esibiranno Felice Reggio - Tromba, Donatella Chiabrera – Voce e Narrativa, Max Gallo – Chitarra, Enrico Ciampini – Contrabbasso, Claudio Montagnoli – Batteria in un progetto per riscoprire Chet Baker nella sua interezza.
Non una semplice commemorazione , ma un omaggio allo spirito estetico del suo Jazz. Attraverso musica e letture si riviverà la storia affascinante e drammatica del “Poeta della tromba”, in particolare il suo periodo italiano.
Si ricorderà il suono diafano, la sua voce fragile e l'alone misterioso che lo circonda, stabilendo un rapporto intimo con gli standard del West Coast Jazz. Il culto di Chet non sbiadisce!
Vivi questo spettacolo magico!
Ingresso libero
E' gradita la prenotazione al nr. 3382485262