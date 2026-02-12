A Sala Biellese torna la Fagiolata di Carnevale

Carnevale in arrivo a Sala Biellese con un pomeriggio all’insegna dell’allegria e della tradizione. La Pro Loco organizza per sabato 14 febbraio la “Fagiolata di Carnevale”, appuntamento dedicato a grandi e piccini.

L’evento prenderà il via alle ore 14.30 in via Ottavio Rivetti, dove è in programma una festa aperta a tutta la comunità. Non mancheranno giochi divertenti, coriandoli e intrattenimenti pensati in particolare per i bambini, in un clima di festa e condivisione.

Alle ore 16 è prevista la distribuzione della tradizionale fagiolata, momento conviviale che da sempre accompagna le celebrazioni carnevalesche del territorio.

La Pro Loco invita tutta la cittadinanza a partecipare.