Bornasco si prepara a festeggiare il Carnevale 2026 con giochi, musica e fagiolata

L’Associazione ARCI Amici di Bornasco invita tutti i cittadini a partecipare alle celebrazioni del Carnevale 2026.

Il programma prende il via domenica 15 febbraio alle 9:30 con la raccolta delle offerte per la tradizionale fagiolata, un appuntamento ormai consolidato nel calendario delle festività locali.

Il clou dei festeggiamenti si terrà martedì 17 febbraio presso l’Area Feste di Bornasco, con una serie di attività pensate per grandi e piccini. Dalle 14,30, giochi e intrattenimenti animeranno il pomeriggio, mentre alle 16 sarà servita la fagiolata, accompagnata da musica per allietare la comunità.

La giornata si concluderà con la cena di chiusura alle 20 presso la trattoria da Rosalina, per la quale è richiesta la prenotazione ai numeri 3384798566, 3883644069 e 3336351268.

L’ARCI Amici di Bornasco invita tutti a partecipare numerosi, confermando l’importanza del Carnevale come momento di socialità e condivisione all’interno della comunità. Maschere, giochi, buona cucina e allegria: un mix perfetto per celebrare uno dei periodi più colorati dell’anno.