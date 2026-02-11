ASD Piemonte Ginnastica, prima prova PGS: buoni riscontri a Cantalupa FOTO

Fine settimana di gare per le atlete della ASD Piemonte Ginnastica. A Cantalupa (Torino), sabato 7 e domenica 8 febbraio, si è svolta la prima prova del campionato individuale Livello B del circuito PGS, riservato alle giovani ginnaste.

Nella categoria Under 15 (anni 2011-2012), Maria Vittoria Rossi ha conquistato il bronzo nell’“all around”, grazie alle prove disputate su due attrezzi.

Nella categoria Propaganda (anno 2014), Sara Furno Marchese ha chiuso al 4° posto assoluto; nella classifica di specialità, escluse le prime tre del podio assoluto, ha ottenuto un argento al corpo libero e un argento al cerchio.

Nella categoria Mini (anni 2015-2016), Anna Magliola ha esordito con il bronzo alla palla; Seira Anita ha conquistato il bronzo al cerchio; Arianna Schiavone si è classificata 4ª al cerchio e Chloe Bossolo 11ª al cerchio.

Le ginnaste sono state seguite dallo staff tecnico composto dalla Direttrice sportiva Donatella Eterno, dalle istruttrici Francesca Boggio e Giada Pomini, e dalle aspiranti istruttrici Rebecca Pulze e Sophie Rizzo. La società è ora attesa dai prossimi impegni regionali in Federazione Ginnastica.