Tennistavolo: successo a Cossato per il Grand Prix giovanile FOTO

È stata una giornata di grande sport quella andata in scena domenica al PalaAguggia di Cossato, dove si è svolta la quarta prova della zona nord Piemonte del Grand Prix regionale di tennis tavolo.

Alla manifestazione, oltre ai padroni di casa dello Splendor, hanno preso parte atleti di 11 società: Biella, Novara, Alpignano, Ivrea, Aosta, Villadossola, Romagnano Sesia, Oleggio, Alba e Chiavari per la Liguria.

Il tradizionale Trofeo “Città di Cossato”, assegnato alla società con il maggior numero di partecipanti, è stato conquistato dal Tennis Tavolo Biella, davanti al Coumba Freide di Aosta e allo Splendor Autogarbaccio/MB Line.

Un successo a testa per Splendor e TT Biella, che si sono aggiudicati rispettivamente la Under 9 maschile con Leonardo Ingribelli e la Under 15 femminile con Cristina Fazzari.

Protagonista nelle categorie Under 11 e Under 13 maschile l’atleta di Chiavari Umberto Baffigi, che ha preceduto Rizzo e Riva del TT Biella; sempre nell’Under 13, terzo posto anche per Milanesi, ancora per il TT Biella.

Nella Under 19/21 maschile buona prova dello Splendor con Andrea Saitta, Francesco Bidese e Mattia Zoppello, alle spalle di Romeo Bellingardo di Oleggio.

Per il Tennis Tavolo Biella sono arrivati altri piazzamenti sul podio: Mattia Posillipo e Domenico Minadeo secondo e terzo nell’Under 9 maschile, Jacopo Siciliano secondo nell’Under 15 maschile. Nel settore femminile, Viola Librasi ha chiuso terza nell’Under 15, vinta dalla compagna di squadra Cristina Fazzari; nell’Under 17 Fazzari è seconda davanti alla stessa Librasi.

Per lo Splendor buone prove anche per Lorenzo Caschili, Leonardo Alvarado, Alessandro Marinone, Giovanni Costa, Giulio Turano, Francesco Siviero, Edoardo Maroino e Alessandro Mutluer.

Alla cerimonia di premiazione hanno presenziato Mariano Zinno, assessore alla Cultura e agli Eventi del Comune di Cossato, Patrizia Mantillaro, presidente degli Amici dello Sport di Cossato, con la vicepresidente Enrica Monteferrario, Lorena Faresin e Simonetta Mantillaro.

Presente anche Cinzia Trocca, moglie del compianto Marco Ruffanello, al quale il torneo era dedicato. Ruffanello, giocatore e tecnico sia dello Splendor sia del Tennis Tavolo Biella, è ricordato come figura conosciuta e stimata nell’ambiente pongistico locale per la sua dedizione all’insegnamento ai giovani: un ricordo condiviso con i presenti attraverso una toccante lettera da parte della moglie.

Il prossimo appuntamento con il Grand Prix sarà ad Aosta domenica 29 marzo.