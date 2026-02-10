Amron Team protagonista al Winter Brich: i risultati di gara FOTO e VIDEO

Gara di casa molto sentita e partecipata per l’Amron Team. Winter Brich che ha registrato oltre 700 atleti al via sulle tre distanze competitive: 42, 23 e 13 km, a cui si è aggiunta una prova non competitiva da 9 km, con la partecipazione di un altro centinaio di persone.

Buone le prestazioni complessive degli atleti del team, nonostante le difficili condizioni del terreno, rese impegnative dal meteo dei giorni precedenti.

Sulla distanza dei 23 km, con 900 m D+, spicca l’ottimo 10° posto assoluto di Matteo Dovana. A seguire, Marco Prina Cerai ha chiuso in 108ª posizione, mentre Erika Fabozzi ha concluso 167ª assoluta, conquistando anche il 16° posto nella classifica femminile.

Nella prova da 13 km, con 450 m D+, buona la prestazione di Marco Logoteta, 18° al traguardo. Paola Beccaria ha invece chiuso in 114ª posizione assoluta, risultando 18ª tra le donne.

Presenti infine anche nella 9 km non competitiva gli atleti Elisabetta Mattoteja, Edoardo Landi, Filippo Maria Baù e Claudio Carbone, che hanno preso parte all’evento contribuendo alla numerosa partecipazione complessiva.