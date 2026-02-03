Amron Team All'Ysangarda Night Trail: 3°, 4° e 5° posto FOTO

Amron Team All'Ysangarda Night Trail: 3°, 4° e 5° posto

Sabato 31 gennaio 2026, al chiaro di luna, si è disputata la 12ª edizione della Ysangarda Night Trail, gara notturna dalla vasta partecipazione. Oltre 600 gli atleti si sono cimentati su un terreno abbondantemente umido.

Protagonista della serata è stato l’Amron Team, autore di un’ottima prova corale: nella 19 km sono arrivati terzo Matteo Dovana, quarto Diego Faedo e quinto Andrea Pilati, 98ª posizione per Erika Fabozzi.

Buoni riscontri anche nella 10 km, dove hanno chiuso 14° Saia Salvatore, 15° Daniele Coda Caseia, 18° Marco Logoteta, 20° Fabio Arco, 38° Igor Bencich, 69° Luigi Nicoletto e 291ª Sabrina Martelli.

Al di là dei singoli piazzamenti, il valore aggiunto dell’Amron Team è lo spirito di squadra.