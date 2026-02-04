Biella, svelato il calendario 2026 del Circuito di Corse Solidali

Lo sport torna protagonista nel Biellese. Lunedì scorso, 2 febbraio, nella sede di Sport e Salute, a Biella, si è svolta la riunione organizzata dal gruppo Tapa Run Biella in collaborazione con Sport e Salute, Coni e molte associazioni solidali del territorio per l’organizzazione del calendario delle gare riunite nel Circuito di Corse Solidali Biellesi 2026.

Presente all’incontro la presidente regionale FIDAL Clelia Zola , Giulia Piccinelli per Sport e Salute, Michele Cipriani per il Coni e Mario De Nile per i Tapa Run Biella. Le associazioni, dopo il successo del passaporto solidale del 2025, hanno deciso di riproporlo anche per il 2026: per quest'anno ci saranno 4 appuntamenti in più per un totale di 24 eventi in programma. Infine, c'è ancora tempo per inserire nuove corse sportive all'interno del calendario.



Queste le date del 2026

8 marzo: a Gifflenga con Corsa in Rosa

8 marzo: a Vigliano Biellese con la Festa della Donna

16 maggio: a Biella con Asad 100 x 1000

17 maggio: a Ponderano con gli Amici dell'Ospedale

24 maggio: a Vigliano Biellese con il Trail Fai

6 giugno: a Biella con la StraBiella

20 giugno: a Pralungo con 4 Pas par Pralung

12 luglio: a Valle Mosso di Valdilana con Impazza la Corsa

24 luglio: a Sagliano Micca con Pro Domus

30 agosto: a Candelo con la Corsa per la Casa dell'Autismo

18 settembre: a Biella con la Pigiama Run LILT

6 settembre: a Biella con il Biellese di Corsa Aism

11 settembre: a Benna con la camminata

12 settembre: a Biella con l'Asad Oremo Run

13 settembre: a Biella con la Corsa della Speranza Edo Tempia

26 settembre: a Biella con la Stracada

27 settembre: a Miagliano con la Camminata di Villa Poma

4 ottobre: a Biella con la Corsa della Lana

18 ottobre: a Gaglianico con la Camminata

8 dicembre: a Candelo con la Corsa degli Elfi

12 dicembre: a Gaglianico con la Corsa Telethon

13 dicembre: a Biella con la corsa di Edo Tempia

19 dicembre: a Borriana con la Bessa Trail

26 dicembre: a Biella con la Sgambata di Santo Stefano