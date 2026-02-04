 / Running e Trail

Biella, svelato il calendario 2026 del Circuito di Corse Solidali

Nel 2026 ci saranno 4 appuntamenti in più per un totale di 24 eventi in programma.

Biella, svelato il calendario 2026 del Circuito di Corse Solidali (foto di repertorio)

Lo sport torna protagonista nel Biellese. Lunedì scorso, 2 febbraio, nella sede di Sport e Salute, a Biella, si è svolta la riunione organizzata dal gruppo Tapa Run Biella in collaborazione con Sport e Salute, Coni e molte associazioni solidali del territorio per l’organizzazione del calendario delle gare riunite nel Circuito di Corse Solidali Biellesi 2026.

Presente all’incontro la presidente regionale FIDAL Clelia Zola , Giulia Piccinelli per Sport e Salute, Michele Cipriani per il Coni e Mario De Nile per i Tapa Run Biella. Le associazioni, dopo il successo del passaporto solidale del 2025, hanno deciso di riproporlo anche per il 2026: per quest'anno ci saranno 4 appuntamenti in più per un totale di 24 eventi in programma. Infine, c'è ancora tempo per inserire nuove corse sportive all'interno del calendario.

Queste le date del 2026

8 marzo: a Gifflenga con Corsa in Rosa
8 marzo: a Vigliano Biellese con la Festa della Donna
16 maggio: a Biella con Asad 100 x 1000 
17 maggio: a Ponderano con gli Amici dell'Ospedale 
24 maggio: a Vigliano Biellese con il Trail Fai
6 giugno: a Biella con la StraBiella 
20 giugno: a Pralungo con 4 Pas par Pralung
12 luglio: a Valle Mosso di Valdilana con Impazza la Corsa
24 luglio: a Sagliano Micca con Pro Domus
30 agosto: a Candelo con la Corsa per la Casa dell'Autismo
18 settembre: a Biella con la Pigiama Run LILT
6 settembre: a Biella con il Biellese di Corsa Aism 
11 settembre: a Benna con la camminata
12 settembre: a Biella con l'Asad Oremo Run 
13 settembre: a Biella con la Corsa della Speranza Edo Tempia
26 settembre: a Biella con la Stracada
27 settembre: a Miagliano con la Camminata di Villa Poma
4 ottobre: a Biella con la Corsa della Lana 
18 ottobre: a Gaglianico con la Camminata
8 dicembre: a Candelo con la Corsa degli Elfi
12 dicembre: a Gaglianico con la Corsa Telethon
13 dicembre: a Biella con la corsa di Edo Tempia
19 dicembre: a Borriana con la Bessa Trail
26 dicembre: a Biella con la Sgambata di Santo Stefano 

Redazione g. c.

