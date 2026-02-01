Nursind Run a Pavignano: si corre per la solidarietà FOTO

Oggi, domenica 1 febbraio 2026, si è svolta a Pavignano la seconda edizione della Nursind Run, corsa non competitiva promossa dal sindacato delle professioni infermieristiche NURSIND. Gli iscritti sono stati più di 100, su un tracciato ad anello di circa 1.700 metri da ripetere tre volte.

La manifestazione si è tenuta in Strada della Barazza, con partenza di fronte al parco giochi e ritrovo alle ore 14. Il programma ha previsto due appuntamenti: la corsa non competitiva di circa 5 km e un mini giro per bambini su un percorso di circa 700 metri.

L’iniziativa aperta a runner, camminatori, famiglie e bambini, ha un obiettivo condiviso: sostenere l’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella attraverso una raccolta fondi. Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto all’associazione, per progetti legati al miglioramento dell’assistenza sanitaria locale.