Corse in montagna, nel Biellese un importante debutto nel 2026 con la Skymarathon Monte Mars VIDEO

Il panorama del trail running biellese si arricchisce di una novità significativa per la stagione 2026. Dopo aver riportato in calendario la Sordevolo-Rifugio Coda, storica prova vertical del territorio, gli organizzatori Alberto Monticone e Luigi Nicoletto hanno definito il lancio della Skymarathon Monte Mars, un progetto di lunga distanza che mancava nell'offerta sportiva locale.

Due percorsi, un’unica base logistica

L’appuntamento prevede la possibilità di scegliere tra due tracciati molto differenti per impegno e caratteristiche, entrambi con partenza e arrivo fissati presso l'Anfiteatro di Sordevolo.

• Sordevolo-Rifugio Coda: si conferma il percorso classico di 12 chilometri con un dislivello positivo di 1.650 metri D+. Una prova breve ma intensa che punta direttamente alla linea di cresta.

• Skymarathon Monte Mars: è la vera novità del 2026. Il tracciato si sviluppa su una lunghezza di 43 chilometri con un dislivello positivo di 3.000 metri D+/-. La gara avrà un carattere alpino marcato, toccando due regioni (Piemonte e Valle d'Aosta) e attraversando tre valli. Il percorso interesserà inoltre due rifugi della conca di Oropa, rendendo il tracciato tecnico e molto vario.

Informazioni tecniche e iscrizioni

La scelta di far partire entrambe le distanze dallo stesso punto logistico permette di concentrare l'evento in un'unica giornata, offrendo ai corridori di montagna una doppia opzione: la verticalità della "Coda" o l'endurance della "Mars". Le iscrizioni sono già attive sul portale specializzato Wedosport.

Per chi desiderasse approfondire i dettagli sui percorsi o sulle modalità di partecipazione, i referenti dell'organizzazione sono disponibili ai seguenti contatti:

• Sito iscrizioni: www.wedosport.net

• Alberto: 348 1318228

• Luigi: 349 3639124