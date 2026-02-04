Nuova maglia e riconoscimenti, il GS Favaro celebra i suoi atleti

Weekend ricco di impegni per il Gruppo Sportivo Favaro. Sabato scorso, un buon numero di atleti hanno preso parte alla Ysangarda Night Trail, uno dei classici appuntamenti del circuito biellese. Nelle stesse ore si è svolta la tradizionale cena sociale presso la Cooperativa di Favaro dove sono stati premiati i runners che hanno corso durante l'anno passato in diverse discipline sportive. In tale occasione, è anche stata presentata la nuova maglia della società alla presenza di sportivi, appassionati e sponsor.