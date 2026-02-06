TeamVolley, riparte la B2: a Lessona arriva Canelli

Dopo due weekend di sosta, il TeamVolley Lessona riprende il suo percorso nel girone nazionale di Serie B2. Per la prima giornata di ritorno, le biancoblù si preparano ad ospitare la Pallavolo Valle Belbo : fischio d’inizio sabato alle 20.30 . Le astigiane sono quinte in classifica, un validissimo avversario che qualche mese fa – all’esordio a Canelli - riuscì a prendersi la vittoria in cinque set.

A presentare l’impegno è il vice-allenatore Ivan Turcich: «Di sicuro l’obiettivo prioritario è migliorare il risultato dell’andata. Abbiamo avuto tempo e modo per comprendere i nostri limiti e capire dove occorreva lavorare. Nella pausa abbiamo insistito tanto a livello fisico con il preparatore Matteo Preden, per perfezionare la tenuta atletica e l’assetto mentale. Essendo la prima di ritorno in casa vogliamo fare bene, contro una buona formazione che, peraltro, annovera Francesca Mirabelli: forse il miglior centrale del campionato (lei e il palleggio Sofia Cattozzo sono state di recente agli ordini di coach Bellagotti ad Alessandria, ndr). Dobbiamo reggere psicologicamente e fisicamente, per difenderci sulle azioni lunghe: uno dei vari punti cruciali che finora, molto spesso, ha fatto la differenza tra il vincere e il perdere un set. Volontà, esplosività, ripetizione: dovremo cercare di essere il più offensive possibile, anche in situazioni di difficoltà».

Aggiunge la palleggiatrice Marta Caimi: «A mio avviso, il primo obiettivo di sabato sarà quello di dimostrare il nostro vero valore a un’avversaria contro la quale, all’andata, abbiamo perso al tie-break. C’è tanta voglia di riscatto, dobbiamo rifarci ed eliminare gli errori banali: spesso ci sono costati cari. Durante la pausa ci siamo allenate bene, partendo da un lavoro fisico mirato per mantenere alta la condizione atletica. Siamo pronte a iniziare il girone di ritorno con maggiore consapevolezza, sapendo che possiamo fare e dare molto di più. Soprattutto, conquistando quei punti che all’andata abbiamo lasciato per strada».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLU

Serie B2

Sabato 7/2, ore 20.30. Palasport di Lessona (BI)

TEAMVOLLEY LESSONA – Pallavolo Valle Belbo

Prima Divisione TST

Giovedì 12/2, ore 21. Palestra L.S. “A. Antonelli” di Novara

Volley San Giacomo Locanda delle 2 Suocere – BOTALLA TEAMVOLLEY

Under18

Domenica 8/2, ore 17.30. Palestra S.M. “G. Pajetta” di Novara

San Rocco Volley Azzurra – GENERALI TEAMVOLLEY

Under16

Domenica 8/2, ore 10.30. Palasport di Lessona (BI)

DE MORI TEAMVOLLEY - Sammaborgo

Under12 4x4

Sabato 7/2. Palasport di Lessona (BI)

Ore 10.30: CONAD TEAMVOLLEY BIANCA – CONAD TEAMVOLLEY BLU

Ore 11: CONAD TEAMVOLLEY BLU – Buzzi Volley Trino Bianca

Ore 11.30: CONAD TEAMVOLLEY BIANCA – Buzzi Volley Trino Bianca

Ore 12: Atena Volley Santhià Bianca – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA