Pallavolo, Botalla ancora perfetto FOTO

Tredicesima vittoria in altrettante partite per il Botalla, sempre capolista nel girone di Prima Divisione TST . Esordio altrettanto positivo per il Generali, nell’andata degli ottavi di finale del torneo Under18 .

Il punto completo sul weekend del Settore Giovanile del TeamVolley.

PRIMA DIVISIONE

Prima Divisione TST Girone D - 12a giornata [Recupero]

Palestra S.M. “B. Lanino” di Vercelli

Multimed Volley Vercelli – BOTALLA TEAMVOLLEY 0-3

(21-25/19-25/16-25)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Zoia 1, Boggiani 1, Paniccia, Lanari, Cena 7, Gariazzo 12, Masserano 19, Piletta, Caffaro 2, Pivotto 3, Barengo 8, Guzzo (L1), Rege (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Prima Divisione TST Girone D - 13a giornata

Palasport di Gattinara (VC)

Volley Gattinara – BOTALLA TEAMVOLLEY 0-3

(13-25/8-25/19-25)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Zoia 6, Boggiani 1, Lanari 1, Cena 15, Gariazzo 2, Masserano 17, Barengo E., Caffaro 5, Pivotto 6, Barengo G. 8, Guzzo (L1), Rege (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan TURCICH: «Per quanto riguarda la sfida contro Vercelli, siamo contenti del risultato ma non della prestazione. Soltanto nel terzo set abbiamo iniziato a fare quello che dovevamo fare, mentre nei primi due si è visto un continuo avanti e indietro tra belle cose ed errori banali. L’approccio non è stato corretto, ma ne abbiamo approfittato per provare qualche situazione specifica e ruotare tutto il roster. Nel complesso la risposta del gruppo è stata anche positiva. Il match di Gattinara invece è andato esattamente come doveva andare: siamo sempre state in controllo, direi che le ragazze hanno risposto bene al campanello d’allarme del giorno prima. Mai adeguarsi al livello dell’avversario, a meno che non sia superiore: bisogna sempre imporre il proprio gioco. Piccolo excursus: ha esordito Eleonora Barengo – sorella di Giulia – un’atleta del 2013, ed è uno dei dettagli più positivi del weekend».

UNDER18

Under18 – Ottavi di finale TST [Andata]

Palasport di Lessona (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY – San Rocco Volley Azzurra 3-0

(25-19/25-20/25-19)

Coach Ivan TURCICH: «Il tabellone finale ci ha messi contro le novaresi di San Rocco, ed è stata una discreta partita. Ne abbiamo approfittato per ritrovare i nostri equilibri, dato che è rientrata in squadra Virginia Sola. È andata bene, siamo rimaste sempre in controllo e lucide mentalmente, anche quando siamo andate sotto di 3 o 4 punti per errori individuali. Con la testa siamo state coerenti e collegate, e così siamo riuscite facilmente a rimontare. Il miglior risultato auspicabile per andare a giocarci il ritorno in trasferta, domenica prossima».

UNDER12

Under12 Girone D - 3a giornata

Palasport di Lessona (BI)

BIGMAT TEAMVOLLEY – GS Tollegno 1-2

(23-25/27-25/23-25)

Coach Cristina ZOIA: «Per la nostra formazione 6vs6 era la terza uscita ufficiale, ed è stata molto combattuta. Siamo partite bene nel primo set, ma nel momento decisivo abbiamo pagato qualche errore di troppo e poca comunicazione in campo. Il secondo parziale è stato punto-a-punto da subito, ma alla fine siamo riuscite a portarlo ai vantaggi e a vincerlo. Stessa storia nel terzo, in cui però si sono imposte le avversarie. In generale è mancata un po’ di grinta e precisione negli scambi durante i finali di set, fasi in cui purtroppo abbiamo sbagliato tanto. Di positivo c’è il fatto che si sono viste tante azioni complete di punto in attacco da parte delle nostre ragazze. Di certo nei prossimi allenamenti ci sarà molto da lavorare, per prepararci al meglio all’impegno con la Virtus (tra due settimane)».